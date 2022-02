Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se menține mai calda decat normalul perioadei, in mare parte din țara. Vantul va sufla mai puternic in unele zone, indeosebi in cele montane. Cerul va avea innorari, pe parcursul zilei in jumatatea nordica a țarii, unde se vor semnala precipitații predominant sub forma de ploaie. Temperaturile…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 8 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in vestul, nordul si centrul tarii. Cu totul izolat vor fi conditii de polei si pe alocuri de ceata.In București, temperaturile vor fi in scadere…

- Vremea se va incalzi, luni, in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 8 și 16 grade, valori cu mult peste mediile multianuale caracteristice inceputului lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros in vestul, centrul și nord-vestul țarii și temporar va ploua.…

- ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele de zile, iar romanii iși pot lua adio la zapada. Vor fi temperaturi de primavara la final de an. Elena Mateescu, directorul ANM anunța o vreme calda pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii. Putem vorbi chiar de un Revelion cu aer primavaratic,…

- Vremea se va mentine predominant inchisa miercuri si temporar se vor semnala precipitatii, ziua pe arii restranse in jumatatea de vest a tarii, iar din orele serii si pe parcursul noptii local in regiunile sudice, sud-estice si pe spatii mici in rest. Acestea vor fi mai ales sub forma de ploaie in zonele…

- Ziua de marți aduce, temporar, precipitații in majoritatea regiunilor țarii – fie ca e vorba de ploi, lapovița sau ninsoare. E in vigoare și o atenționare COD GALBEN de ninsori și vant, emisa de ANM. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 și vor ajunge pana spre 13-14 grade Celsius, in Dobrogea.…

- A treia zi a saptamanii aduce vreme normala, din punct de vedere termic. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 și 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile sudice și estice. Izolat, vor fi posibile ploi slabe sau burnița, iar in zona inalta a Carpaților Meridionali…