Meteo 18 decembrie. Temperaturile scad simțitor. Sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsori Iarna incepe sa-și intre in drepturi. Maximele zilei nu vor depași 10 grade, anunțandu-se totodata precipitații sub forma de ploi și ninsori. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 18 decembrie 2021. Cerul va avea innorari și temporar se vor semnala precipitații, ziua pe arii restranse sub forma de […] The post Meteo 18 decembrie. Temperaturile scad simțitor. Sunt anunțate ploi, lapovița și ninsori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 decembrie, ora 20:00 – 16 decembrie, ora 14:00 Zonele afectate : Dobrogea Fenomene : precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare și intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare si intensificari ale vantului ce vizeaza Dobrogea. Potrivit ANM, in intervalul 15 decembrie, ora 20:00 ndash; 16 decembrie, ora 14:00 in Dobrogea…

- Meteo. Val de ninsori si frig peste Romania. Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in prima jumatate a lunii decembrie, iar apoi vor reveni la normal, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Temperaturile cresc la inceputul saptamanii 6-12 decembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru sambata, 20 noiembrie, valabila pentru toata tara. Temperaturile maxime se vor incadra sambata, in general, intre 6 si 15 grade Celsius. Valorile minime, care sunt in crestere fata de intervalul anterior, se vor situa peste mediile…

- Meteo. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de lapovița și ninsori la altitudini de peste 1700 de metri și vreme deosebit de rece. Meteo. Temperaturile scad in RomaniaAvertizarea meteorologica este valabila de miercuri, 22 septembrie, ora 10:00, pana joi, 23 septembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in intervalul : 22 septembrie, ora 10:00 – 23 septembrie, Post-ul INFORMARE METEO: Lapovița și ninsori in zona montana (22 – 23 septembrie). Vreme rece in intreg județul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Temperaturile scad spre 0 grade. ANM a emis prima informare de ninsori și lapovița din acest sezon. Meteorologii anunța ca in urmatoarele ore vremea va fi deosebit de rece in toata țara, iar in unele zone temperaturile vor cobori spre o grade Celsius. Totodata, ei au transmis, miercuri, o informare…

- Veștile despre vremea din intervalul urmator nu sunt deloc bune, cel puțin sub aspect termic. Deși suntem pe finalul primei luni de toamna, la munte, in general la altitudini inalte, de peste 1700 de metri, sunt prognozate precipitații specifice sezonului de iarna. Administratia Nationala de Meteorologie…