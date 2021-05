Meteo, 17 mai. Vremea rămâne instabilă. Unde lovesc furtunile Vremea ramane capricioasa și luni. Vor fi innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice in jumatatea de vest si, local, in rest. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15…20 l/mp. Izolat va cadea grindina. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari, iar in timpul ploilor, mai ales spre seara va […] The post Meteo, 17 mai. Vremea ramane instabila. Unde lovesc furtunile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15...20 l/mp. Izolat va cadea grindina. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari, iar in timpul ploilor, mai ales spre seara va lua aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor situa sub mediile multianuale in regiunile vestice…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru miercuri, 05 mai 2021. Potrivit acestora, vremea va deveni usor instabila. Mai exact, astazi, spre deosebire de ziua anterioara, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei si va deveni usor instabila.…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei si in general instabila. Cerul a prezentat innorari temporar accentuate si pe arii extinse au cazut ploi cu caracter de aversa, insotite si de descarcari electrice. Izolat s-a semnalat grindina de mici dimensiuni, la Lapusel si Baia Mare. In zona…

- Vremea se va raci astazi in mare parte din țara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse și fenomene electrice in jumatatea de est a teritoriului și izolat in rest, iar in zonele montane inalte vor fi precipitații mixte. Vantul va avea intensificari in mare parte din…

- Vremea s-a incalzit fata de zilele precedente. Cerul a prezentat innorari temporare accentuate indeosebi in cursul dupa-amiezii si al serii, cand pe arii extinse au cazut ploi cu caracter de aversa insotite si de descarcari electrice. Izolat, ploile au avut caracter torential. S-a semnalat grindina…

- Vremea a fost deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil. Izolat la munte dupa-amiaza, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0,2 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari ziua de pana la 40 km/h la Baia Mare,…

- Vor fi ninsori, iar indeosebi in regiunile nord-vestice se va depune strat nou de zapada, dar temporar se vor semnala si ploi sau lapovita, ce vor favoriza pe alocuri depunerile de polei.La munte vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ. Cantitatile de precipitatii vor depasi 10 l/mp.In…

- Vremea a continuat sa se incalzeasca, dar a ramas rece pentru aceasta perioada, local geroasa noaptea. Cerul a fost temporar noros. Pe arii restranse indeosebi in zona de munte a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab, la…