Meteo, 17 iulie. Scad temperaturile, zonele unde se va simți o răcorire Vremea va fi frumoasa in toata țara, duminica, 17 iulie, conform prognozei meteo emise de ANM. Temperaturile vor scadea, insa nu vor lipsi ploile și vijeliile. In sudul țarii vremea se va menține calduroasa, dar in restul teritoriului – cu precadere in nord și in centru – se va resimți o racorire. Cerul va fi […] The post Meteo, 17 iulie. Scad temperaturile, zonele unde se va simți o racorire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

