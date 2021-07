Meteo, 17 iulie. Cum va fi vremea – în ce zone se menține canicula. Maximele din Capitală Sambata, vremea va fi calduroasa, chiar caniculara, local, in sudul și estul țarii. Pe 17 iulie este in vigoare o atenționare COD GALBENA emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, prin intermediul careia specialiștii ANM anunța ca in sudul și estul țarii, valul de caldura va persista și local va fi canicula, iar disconfortul termic se […] The post Meteo, 17 iulie. Cum va fi vremea - in ce zone se menține canicula. Maximele din Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

