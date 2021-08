Meteo 16 august. Zi de foc, cu temperaturi insuportabile. Cod galben de CANICULĂ – HARTA zonelor afectate Valul de canicula se va intensifica, incepand de luni, 16 august, in toata țara. Meteorologii au anunțat temperaturi de pana la 38 de grade Celsius. Luni, valul de caldura se intensifica și se extinde in toate regiunile. Temperaturile vor urca la 38-39 de grade in Banat, sudul Crișanei și vestul Olteniei, in restul regiunilor vor […] The post Meteo 16 august. Zi de foc, cu temperaturi insuportabile. Cod galben de CANICULA - HARTA zonelor afectate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

