Meteo, 15 iunie. Încă o zi în care sunt anunțate ploi și descărcări electrice Ploile nu se dau duse cu totul din peisaj nici in aceasta a doua zi a saptamanii. Astfel, vremea va fi in general instabila, deși se va incalzi, in majoritatea regiunilor, fiind anunțate perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, in jumatatea de est a țarii, dar și in zonele montane, conform romaniatv.net. Ceea ce inseamna ca […] The post Meteo, 15 iunie. Inca o zi in care sunt anunțate ploi și descarcari electrice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

