- A treia zi a saptamanii va aduce temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat in unele zone din țara. Inca din ziua precedenta, cand a fost emisa o avertizare COD GALBEN ce este in vigoare și miercuri, 14 iulie, specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au anunțat ca valul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben și portocaliu de canicula. Ambele sunt valabile astazi si maine. Valul de caldura va fi mai accentuat in cinci județe din vestul teritoriului, care se vor afla sub cod portocaliu. COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, disconfort…

- INFORMARE METEO: Instabilitate atmosferica și disconfort termic accentuat pana duminica, 11 iulie Administratia Nationala de Meteorologie a emis marți o informare meteo de instabilitate atmosferica pana la ora 21.00 și un val de caldura și disconfort termic incepand de miercuri, 7 iulie, pana duminica,…

- ANM a emis doua noi informari meteorologice. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, valabila de astazi de la ora 10.00, pana la ora 21.00. In intervalul mentionat, local in estul, sud estul si partial in centrul tarii vor fi perioade in…

- A doua zi a saptamanii aduce vreme calduroasa in mare parte din țara. Marți la pranz va intra in vigoare o atenționare COD GALBEN de disconfort termic accentuat și canicula, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie in cursul zilei precedente și valabila pentru intervalul 29 iunie, ora 12:00…

- Vremea continua sa ne joace feste. Nu scapam de canicula nici in zilele urmatoare. Ploile vor fi și ele prezente. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de disconfort termic și instabilitate atmosferica, valabila de duminica 27 iunie, ora 10.00 pana joi 1 iulie, ora 21.00.…

- Astfel, potrivit ANM, in intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 09:00, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza și seara probabilitatea pentru innorari,…

- INFORMARE METEO: Instabilitate atmosferica și CANICULA pana vineri, ora 22.00. Disconfort termic accentuat INFORMARE METEO: Instabilitate atmosferica și CANICULA pana vineri, ora 22.00. Disconfort termic accentuat Administratia Nationala de Meteorologie a emis lunii o informare meteo de Instabilitate…