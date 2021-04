Meteo, 15 aprilie. Temperaturi scăzute. Nu lipsesc precipitațiile și nici vântul Ziua de joi va aduce precipitații, in unele zone din țara. Nici temperaturile nu vor fi tocmai cele la care se așteptau cei care sperau ca primavara sa se instaleze definitiv, fiind mijlocul lunii aprilie. Din informarea meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie inca de zilele trecute reiese ca joi vremea va continua sa […] The post Meteo, 15 aprilie. Temperaturi scazute. Nu lipsesc precipitațiile și nici vantul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

