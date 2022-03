Meteo, 14 martie. Vremea se mai încălzește – temperatura maximă prognozată pentru București Deși temperaturile vor mai crește ușor, fața de intervalul anterior, vremea va continua sa fie rece dimineața și noaptea, in mare parte din țara, in aceasta zi de la jumatatea primei luni de primavara calendaristica. Cerul va fi variabil, cu innorari in special in a doua parte a zilei, cand vor aparea precipitații in regiunile […] The post Meteo, 14 martie. Vremea se mai incalzește - temperatura maxima prognozata pentru București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

