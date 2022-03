Meteo, 13 martie. Cum va fi vremea duminică – temperaturile maxime Inca nu sunt vești prea bune despre regimul termic, cel puțin pentru cei care abia așteapta sa apara zile insorite și temperaturi placute, ca de primavara. Vremea ramane mai rece decat in mod normal pentru aceasta data, mai ales dimineața și noaptea, deși temperatura va mai crește ușor, fața de intervalul anterior. Duminica, maximele se […] The post Meteo, 13 martie. Cum va fi vremea duminica - temperaturile maxime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

