Meteo, 13 mai. Maxime specifice unei zile de vară. Zonele lovite de furtuni Dupa vreme instabila, cu frig și fenomene de iarna, un val de caldura lovește Romania. Meteorologii anunța saptamana viitoare maxime ca intr-o zi de vara. Astfel, marți, 16 mai, sunt așteptate 29 grade Celsius. Pana atunci insa avem de indurat un weekend rece și cu ploi. Vreme calda, dar cu ploi Administrația Naționala de Meteorologie […] The post Meteo, 13 mai. Maxime specifice unei zile de vara. Zonele lovite de furtuni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

