Meteo 13 august. Vreme frumoasă în aproape toată țara, maxime de 32 de grade Astazi, vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in zonele de campie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral. Temperaturile maxime, mai ridicate decat in intervalul precedent, se vor incadra in general intre 26 și 32 de grade. In prima parte a zilei, cel mai probabil in depresiuni, izolat va fi ceața. *** In Bucuresti, vremea va fi frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza, cu o temperatura maxima de 31…32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. *** La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

