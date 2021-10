Meteo, 11 octombrie. Cum va fi vremea în prima zi a săptămânii. Maxima în Capitală Vremea va continua sa fie rece in majoritatea regiunilor, in aceasta prima zi a saptamanii. Și mohorata, astfel ca nu vor lipsi precipitațiile. In prima parte a zilei, va ploua in sud-vest, pentru ca incepand cu orele serii precipitațiile sub forma de ploaie sa cuprinda mare parte din teritoriu. in zona montana inalta e posibil […] The post Meteo, 11 octombrie. Cum va fi vremea in prima zi a saptamanii. Maxima in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

