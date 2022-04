Meteo, 11 aprilie. Cum va fi vremea luni în Capitală – temperatura maximă In prima zi a acestei saptamani, vremea se menține rece pentru a doua decada a lunii aprilie, deși in mare parte din țara valorile termice pe timpul zilei mai cresc puțin fața de ziua precedenta. Luni, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 și 16 grade Celsius. Pe parcursul zilei, vor fi innorari temporare, dar […] The post Meteo, 11 aprilie. Cum va fi vremea luni in Capitala - temperatura maxima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi rece pentru aceasta data din calendar, in cea mai mare parte a țarii, chiar daca temperaturile vor mai crește puțin, pe timpul zilei, in jumatatea estica. Nu vor lipsi nici precipitațiile, in unele cazuri fiind vorba de ninsori – așadar precipitații specifice iernii. Cerul va avea temporar…

- Veștile despre vremea din prima zi a saptamanii sunt cat se poate de bune. Se mai incalzește ușor, fața de finalul saptamanii trecute, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari și pe alocuri precipitații slabe predominant sub forma de ploaie in sudul teritoriului. Vantul va sufla…

- Vremea din prima zi a saptamanii se anunța in general inchisa, cu precipitații in mai multe zone din țara. Temperaturile maxime se vor incadra, luni, intre 2 și 11 grade Celsius. Vor fi precipitații pe timpul zilei indeosebi in vest, sud-vest, nord, dar și in centrul țarii. La munte vor predomina ninsorile,…

- Valorile termice continua sa fie mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada a anului in cea mai mare parte a țarii. Astfel ca temperaturile maxime se vor situa, duminica, intre 1 și 12 grade Celsius. In cursul zilei, in regiunile nordice și in zonele montane aferente vor fi innorari, iar pe…

- Vremea continua sa fie rece și marți și nu vor lipsi nici precipitațiile sub forma de ninsoare. Temperaturile maxime se vor situa intre -9 grade și vor ajunge pana spre 2-3 grade in regiunile sudice. In prima parte a zilei cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu excepția extremitații sud-estice…

- Vremea se racește, vineri, fața de ziua precedenta, in mai multe zone din țara, iar vantul nu va lipsi din peisaj, indeosebi la munte. Temperaturile maxime se vor situa intre -5 și 6 grade Celsius. Cerul va avea innorari in general persistente in nord și nord-vest, dar și in zonele montane și submontane,…

- Sunt vești ceva mai bune, cand vine vorba de regimul termic, comparativ cu ziua precedenta. Temperaturile mai cresc, vineri, astfel ca valorile maxime se vor situa, in general, intre -1 și 9 grade. Nu va lipsi, insa, vantul, care va sufla mai puternic in unele zone. Cerul va fi variabil in sud, iar…

- Vremea continua sa fie rece, in multe zone ale țarii, chiar geroasa dimineața și noaptea. Temperaturile maxime se vor incadra, joi, intre -6 și 4 grade Celsius. Cerul va fi variabil. In jumatatea nordica vor fi innorari, iar, trecator vor cadea ninsori slabe, cu o probabilitate mai mare seara și noaptea.…