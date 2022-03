Meteo, 10 martie. Vreme foarte rece, inclusiv în Capitală Veștile despre temperaturile de joi nu sunt tocmai bune, dat fiind faptul ca suntem in a doua saptamana de primavara calendaristica, iar afara e foarte frig. Vremea va fi deosebit de rece, pentru aceasta perioada, anunța meteorologii. Joi, maximele se vor incadra intre -3 și 5 grade Celsius. Este in vigoare o informare meteo, emisa […] The post Meteo, 10 martie. Vreme foarte rece, inclusiv in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo ANM. In ultimele zile, la nivelul intregii țari, deși in martie, am avut parte de ninsori. Inclusiv in Capitala au fost doua zile in care s-a depus un strat de zapada. Deși ne-am fi așteptat la o incalzire a vremii in tot teritoriul, ANM anunța regiuni cu ninsori abundente. ANM mai spune…

- Veștile despre regimul termic sunt cat se poate de bune – vremea se va mai incalzi, in aceasta a treia zi a saptamanii. Astfel ca valorile termice pe timpul zilei vor fi, in general, cu mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data. Miercuri, temperaturile se vor situa intre 3 și 13 grade…

- Veștile despre regimul termic sunt ceva mai bune, comparativ cu zilele precedente, in sensul in care vremea se va mai incalzi, iar temperaturile vor fi in jurul valorilor normale pentru aceasta perioada a lunii ianuarie, in cea mai mare parte a țarii. Miercuri, temperaturile maxime vor avea valori cuprinse…

- Vremea va fi rece in Bucuresti, mai ales noaptea si dimineata, iar temperatura maxima nu va depasi joi un grad Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, valabila in intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 - 15 ianuarie, ora 20:00.

- Vremea se racește brusc in toata țara și sunt așteptate și temperaturi de pana la -17 grade Celsius. ANM a emis un Cod Galben de vant puternic in Capitala și mai multe județe. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit despre perioada rece și temperaturile…

- Vremea se racește simțitor, fața de ziua precedenta, și in sudul și sud-estul țarii, astfel ca, la nivelul intregii țari temperaturile se vor apropia de valori normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa intre -1 și vor ajunge spre 7 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori…

- ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele de zile, iar romanii iși pot lua adio la zapada. Vor fi temperaturi de primavara la final de an. Elena Mateescu, directorul ANM anunța o vreme calda pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii. Putem vorbi chiar de un Revelion cu aer primavaratic,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 27 decembrie – 9 ianuarie, vremea se va menține normala pentru aceasta perioada, cu valori termice ușor mai ridicate in anumite regiuni. De Revelion, meteorologii anunța…