Meteo 1 mai. Vremea continuă să se încălzească, dar sunt așteptate ploi Vremea va fi frumoasa de 1 mai, cu temperaturi in creștere, au anunțat meteorologii, care au precizat ca va predomina instabilitatea atmosferica. Vremea va continua sa se incalzeasca, dar va fi in general instabila. Local, indeosebi din orele amiezii in jumatatea de nord a tarii, iar pe spatii mici, spre seara, si in regiunile sudice, […] The post Meteo 1 mai. Vremea continua sa se incalzeasca, dar sunt așteptate ploi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

