Metaversul, o „idee proastă”? Meta, numele ales de Facebook pentru rebranding, investește miliarde de dolari in acest proiect care impinge limitele cunoscute ale realitații virtuale. “Facebook nu ar trebui sa fie lasat sa creeze un metavers distopic. Este o idee proasta iar faptul ca stam și ne uitam (la acest proiect) ca și cand ar fi ceva normal ar trebui sa alarmeze pe toata lumea”, a declarat Roger McNamee, un investitor Facebook, intervievat de BBC. McNamee s-a transformat intr-un critic al Facebook pe masura ce a constatat creșterea dezinformarii pe aceasta platforma. Facebook nu ar trebui sa activeze in metavers Investitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

