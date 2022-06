Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg spune ca metaversul in care Facebook (Meta) investește sume mari ar putea ajunge sa aiba un miliard de useri și ca oamenii vor fi dispuși sa cheltuiasca sute de dolari in acel spațiu virtual care va deveni o industrie. Facebook a prezentat recent cateva prototipuri de caști de realitate…

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Primaria și Consiliul Local Campia Turzii transforma Parcul Municipal Berc intr-o lume de poveste, aventuri și provocari, special pentru toți copiii. Primaria și Consiliul...

Vino sa vezi lumea prin ochii copiilor! Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii organizeaza, pe data de 1 iunie, super-evenimentul: „Lumea minunata a copilariei". Inte orele 11:00...

Nu este o surpiza pentru nimeni faptul ca la Turda saptamanile se incheie cu tot felul de evenimente culturale. Nici acest sfarșit de saptamana nu a fost diferit, ba chiar a fost ceva mai special,...

Cu toții am auzit de Centrul Rațiu pentru Democrație și de proiectele prin care membrii centrului au ajutat la dezvoltarea comunitații turdene, insa nu mulți știm povestea celor care au contribuit la...

- Festivalul de la Cannes, ajuns la cea de-a 75-a editie si care se va desfasura in perioada 17 – 28 mai, va face o incursiune in lumea virtuala cu ajutorul jocului video Fortnite, prin intermediul caruia utilizatorii se vor putea pune in pielea unui reporter, unui actor sau a unui regizor, relateaza…

- Comisionul total consta dintr-un comision de pe platforma hardware de 30% pentru vanzarile efectuate prin Meta Quest Store, unde vinde aplicatii si jocuri destinate castilor sale de realitate virtuala, si un comision suplimentar de 17,5% pentru platforma Horizon, a declarat miercuri un purtator de cuvant…