- Cele 30 de state membre ale NATO s-au declarat joi “foarte ingrijorate” de deteriorarea conductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2 in apele internaționale din Marea Baltica, denunțand acte de sabotaj deliberate pe faza informațiilor disponibile și cerand determinarea originii daunelor. “Deteriorarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit miercuri actelor de sabotaj scurgerile de gaz din conductele Nord Stream. El a mentionat ca a discutat cu ministrul apararii danez despre protejarea infrastructurii esentiale in tarile membre ale Aliantei, transmite Reuters. ”Am discutat despre…

- Agenția Centrala de Informații a Statelor Unite (CIA) a avertizat cu cateva saptamani in urma Germania cu privire la posibile atacuri asupra conductelor de gaz din Marea Baltica, a relatat marți revista germana Spiegel, dupa ce au fost raportate scurgeri de gaz gazoductele Nord Stream 1 și 2. Guvernul…

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN).

