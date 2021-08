Stiri pe aceeasi tema

- Rapid joaca acasa cu FCSB, de la 21:30, iar intre cele doua rivale continua schimburile de replici. Meciul de pe Arena Naționala e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. ...

- Rapid joaca acasa cu FCSB, de la 21:30 și sunt șanse foarte mari ca partida sa se joace cu casa inchisa. Meciul de pe Arena Naționala e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Startul bun de sezon al Rapidului a facut ca interesul pentru derby-ul cu FCSB sa fie…

- Marian Barbu (33 de ani) e arbitrul ales de CCA pentru a conduce derby-ul orgoliilor dintre Rapid și FCSB. Rapid – FCSB se joaca duminica, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1. ...

- Florin Tanase iși prelungește contractul cu FCSB. Atacantul de 26 de ani și Gigi Becali au incheiat negocierea cu o ințelegere reciproc avantajoasa: jucatorul va avea un preț mai mic, deci șansele sa fie transferat cresc, iar clubul s-a asigurat ca nu-l va pierde gratuit. Rapid – FCSB se joaca duminica,…

- Gica Hagi, 56 de ani, antrenorul Farului, a prefațat meciul cu Rapid din runda #3 a Ligii 1. Rapid și Farul se intalnesc vineri, pe Arena Naționala, de la ora 21:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Gica Hagi, conferința…

- Dinu Todoran (42 de ani), antrenorul lui FCSB, pune presiune pe Istvan Kovacs (36), arbitrul care va conduce derby-ul vicecampioanei cu Universitatea Craiova. FCSB - CS Universitatea Craiova se disputa duminica, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Istvan Kovacs, 36 de ani, va conduce derby-ul etapei #2, FCSB - Universitatea Craiova. FCSB - CS Universitatea Craiova se disputa duminica, de la ora 21:30, pe Arena Naționala. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1.…

- Probleme de organizare la Rapid - Chindia, meci care se disputa pe Arena Naționala. Rapid joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Un cititor a semnalat redacția GSP ca, deși avea bilet la inelul intermediar,…