Afganistanul este deja cel mai mare furnizor mondial de opiu. Dar opiul, care este folosit pentru a produce heroina, nu este singurul drog ilegal pe care il produce națiunea sfașiata de razboi. In ultimii patru ani, afganii și-au perfecționat producerea metamfetaminei, cunoscuta și sub denumirile "speed", "crystal" sau "meth". In timp ce comerțul cu droguri este […]