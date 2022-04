Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ora 17.00, Metalurgistul Cugir – Viitorul Cluj | “Roș-albaștrii”, in cautarea primei victorii a anului! Sambata, 16 aprilie, de la ora 17.00, in a treia runda a play-off-ului Seriei a 9-a din eșalonul terț, Metalurgistul Cugir (locul 2, 39 de puncte) intalnește pe Viitorul Cluj (locul 4, 33…

- Vineri și sambata s-au disputat partidele etapei cu numarul II din play-off-ul și play-out-ul seriei a IX-a, a ligii a treia de fotbal. PLAY-OFF Vineri, la Cluj Napoca, Viitorul Cluj s-a impus in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni, sambata, in prima etapa din play-off Metalurgistul Cugir va primi vizita celor de la Unirea Ungheni, sambata, ora 17:00, in prima etapa din play-off. Pe locul 2, cugirenii incep play-off-ul cu 37 de puncte, cu 5 lungimi peste Unirea Ungheni, care este principala…

- CS Ocna Mureș – Avantul Reghin, sambata, ora 17.00, in prima etapa din play-out Sambata, 2 aprilie, de la ora 17.00, in prima etapa din play-out-ul Seriei a 9-a a Ligii a 3-a, este disputa dintre CS Ocna Mureș (locul 6, 20 de puncte) și Avantul Reghin (poziția a 9-a, 15 puncte). Amfitrionii sunt la…

- FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – CS Hunedoara, derby-ul Seriei a 9-a! Sub Dragana, astazi, de la ora 15.00, se disputa derby-ul Seriei a 9-a a Ligii a 3-a, intre primele doua formații din ierarhie, Metalurgistul Cugir (locul secund, 37 de puncte) și liderul CS Hunedoara (cu 12 puncte mai mult).…

- Sambata, ora 15.00, sub Dragana, Metalurgistul Cugir – CS Hunedoara, derby-ul Seriei a 9-a Sambata, de la ora 15.00, sub Dragana, este derby-ul Seriei a 9-a a Ligii a 3-a, intre primele doua formații din ierarhie, Metalurgistul Cugir (locul secund, 37 de puncte) și liderul CS Hunedoara (cu 12 puncte…

- Metalurgistul Cugir va juca, vineri, de la 15:00, contra Viitorul Cluj, in deplasare, in runda cu numarul 17 din Liga III. In tur, cugirenii s-au impus categoric, scor 3-0, prin golurile lui M.Lupu(63′), Șauca(73′) și Cocan(89′). In prima etapa din 2022, in deplasare, cugirenii au remizat cu Arieșul…

- Astazi, ora 15.00, Ardealul Cluj – Metalurgistul Cugir | “Roș-albaștrii”, la a doua deplasare consecutiva Astazi, de la ora 15.00, in penultima runda a sezonului regular in Seria a 9-a a Ligii a 3-a, pe terenul sintetic de pe “Dan Anca”, Metalurgistul Cugir (poziția secunda, 37 de puncte) bifeaza a…