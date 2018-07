Stiri pe aceeasi tema

- Daca la capitolul achiziții gruparea de sub Dragana a reușit sa dea doua lovituri in acesre zile, inregimentandu-i pe I. Tataru (CNS Cetate Deva) și Vaștag (CSM Școlar Reșița), Metalurgistul Cugir a inregistrat și o pierdere importanta. „Am semnat un contract valabil doua sezoane cu Șomii Lipova. Pare…

- Viitorul și-a stabilit programul de pregatire pana la inceperea noului sezon competițional. Dupa o prima perioada cu antrenamente la Constanța, unde va disputa și un meci de verificare, Viitorul va efectua un stagiu de pregatire in Polonia (22 iunie - 6 iulie). Prima perioada a cantonamentului se va…

- Continuitatea este cuvantul de ordine sub Dragana, oficialii divizionarei terțe Metalurgistul Cugir continuand colaborarea pe banca tehnica cu antrenorul principal Calin Moldovan și in stagiunea viitoare. Tehnicianul originar din Brașov a preluat formația “roș-albaștrilor” in octombrie 2015, incheind…

- Metalurgistul Cugir are ganduri mari pentru viitoarea stagiune din Liga a 3-a. Gruparea de sub Dragana a bifat deja o prima achiziție, la nicio saptamana de la incheierea sezonului. Fundașul Ionuț Tataru, in varsta de 28 de ani, ultima data la CNS Cetate Deva a semnat cu echipa condusa de Calin Moldovan.…

- Sanatatea Cluj – Metalurgistul Cugir, vineri, 25 mai, de la ora 18.00, pe “Clujana”, este prologul etapei ce trage cortina peste stagiunea Seriei a 5-a. Gruparea de sub Dragana (51 de puncte) are șanse matematice de a urca pe ultima treapta a podiumului, daca va invinge, iar Unirea Alba Iulia se va…

- Sambata, de la ora 18.00, pe “Cluj Arena”, partida din etapa a 28-a a Seriei a 5-a dintre “U” Cluj și Metalurgistul Cugir este una speciala. Cu acest prilej, cea mai iubita echipa din Ardeal, aceea a “șepcilor roșii” va fi premiata pentru promovarea in eșalonul secund in cadrul unei ceremonii la care…

- Marți, de la ora 17.00, in a doua etapa intermediara a primaverii din Seria a 5-a, Metalurgistul Cugir evolueaza, pe Stadionul “CMC”, cu CFR Cluj II. O intalnire deloc ușoara pentru gruparea de sub Dragana, echipa de pe poziția a 8-a (32 de puncte) reușind in urma cu doua saptamani sa produca a doua…