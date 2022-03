Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ora 15.00, Ardealul Cluj – Metalurgistul Cugir | “Roș-albaștrii”, la a doua deplasare consecutiva Astazi, de la ora 15.00, in penultima runda a sezonului regular in Seria a 9-a a Ligii a 3-a, pe terenul sintetic de pe “Dan Anca”, Metalurgistul Cugir (poziția secunda, 37 de puncte) bifeaza a…

- Unirea Alba Iulia va juca primul meci oficial al anului, sambata, ora 15:00, contra Gloria Bistrița, in deplasare, in etapa a XVI-a a Ligii a III-a. Este un meci special pentru „alb-negrii”, care se vor reintalni cu Adrian Falub, antrenorul care i-a promovat la finalul sezonului 2008-2009 in Liga I.…

- Metalurgistul Cugir a obținut doar un egal in primul meci oficial al anului, 0-0, contra Arieșul Turda, in deplasare, in etapa a XVI-a a Ligii a III-a. Dupa 16 etape, cugirenii au ajuns la cota 37, cu 8 puncte in fața celor de la Unirea Ungheni, avand și un meci in plus, și la 9 puncte de liderul CS…

- Metalurgistul Cugir va juca primul meci oficial al anului, contra Arieșul Turda, vineri, ora 15:00, in deplasare, in etapa a XVI-a a Ligii a III-a. Meciul tur a fost caștigat de cugireni cu 3-2, revenind de la 1-2, golurile fiind marcate de M. Lupu(7), I. Grozav(67) și Al. Rus(88) Dupa 15 etape, echipa…

- Astazi, pe arena „Știința”, intr-o partida de verificare divizionara secunda Poli Timișoara a invins Metalurgistul Cugir, scor 4-2 (2-1). Cu acest test divizionara terța a incheiat stagiul centralizat de doua saptamani, rastimp in care a disputat și doua meciuri amicale, ambele pierdute, in deplasare,…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca partida cu FC Botosani sa fie una foarte intensa, in care este posibil ca un mic detaliu sa fie decisiv, potrivit news.ro. “N-a fost o saptamana usoara, dar cred ca baietii au trecut…