Stiri pe aceeasi tema

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- Xi Jinping va parasi China pentru prima data in mai bine de doi ani! Acesta va calatori in Asia Centrala unde se va intalni cu Vladimir Putin. Pentru prima data in mai bine de doi ani, președintele Chinei, Xi Jinping, intenționeaza sa calatoreasca in strainatate. Xi este așteptat sa mearga in Asia Centrala…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusie, a acuzat țarile occidentale ca incearca sa profite de conflictul din Ucraina pentru a impinge Rusia catre „o noua runda de dezintegrare”, relateaza The Guardian . Intr-o postare pe Vkontake , cea…

- Luni, unul dintre cei mai „acizi” apropiași ai lui Putin, a declarat ca Rusia iși va realiza obiectivele in conflictul din Ucraina in propriile condiții, acuzand Occidentul ca are un plan pe termen lung pentru a distruge Rusia, transmite Reuters . „Rusia desfașoara o operațiune militara speciala in…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca inflatia in Turcia a ajuns la 79,6 la suta, atingand cel mai inalt nivel din ultimii 24 de ani. Lira turceasca s-a depreciat, iar preturile la energie si bunurile de consum au crescut. Cresterea inflatiei a fost datorata in principiu de reducerea graduala…

- Unii investitori doresc sa scape de aurul rusesc din portofoliile lor, dar acesta nu este atat de usor de eliminat. O interdictie de facto a lingourilor rusesti impusa dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, initiata de piata londoneza la inceputul lunii martie, nu se aplica sutelor de tone de…

- Au existat numeroase zvonuri, aparute in presa, conform carora liderul rus, Vladimir Putin, care implineste 70 de ani in toamna, ar fi bolnav, posibil de cancer. Ce știu americanii? Directorul CIA William Burns a spus ca nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, glumind…

- Reuniunea ar putea contribui la incheierea unui acord ce va permite exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, o veste buna pentru Kiev, dar și pentru țarile care travereseaza o criza alimentara, scrie Associated Press . Vladimir Putin merge marți in Iran intr-o vizita menita sa aprofundeze legaturile…