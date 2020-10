Metallica va susţine un concert acustic, transmis online în sistem pay-per-view, în scopuri caritabile Trupa rock americana Metallica va sustine un concert acustic, organizat in scopuri caritabile, care va putea fi vizionat pe o platforma online in sistem pay-per-view (vizionare cu plata), informeaza Variety.com.



Metallica este una dintre cele mai apreciate trupe rock din lume, in mare parte datorita faptului ca grupul american a sustinut turnee si concerte in fiecare an incepand din 1982. La fel ca multi alti muzicieni, membrii formatiei Metallica intentionau sa sustina un turneu si in 2020, dar au fost nevoiti sa isi anuleze aceste planuri din cauza pandemiei de coronavirus.

