Metallica și Mariah Carey, în concert la New York pentru ajutorarea celor aflați în sărăcie extremă Metallica, Mariah Carey, Rosalia și Jonas Brothers, printre alții, sunt la New York, la sfarșitul lui septembrie la Global Citizen Festival, un concert care are ca scop ajutorul internațional impotriva saraciei extreme, in special in Africa, transmite BFMTV. Evenimentul, anul acesta a zecea ediție, va avea loc la 24 septembrie, in Central Park, plamanul verde al Manhattan. Un spectacol similar se va ține in aceeași zi la Accra, Ghana, cu Usher, SZA, Stormzy, HER, Sarkodie, Stonebwoy și Tems. Președintele Ghanei, Nana Akufo-Addo, a declarat intr-un comunicat ca este ”onorat” sa gazduiasca un asemenea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

