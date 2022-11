Metallica lansează un nou album bombă (VIDEO) Metallica lanseaza un nou album bomba in aprilie 2023, denumit “72 Seasons”. Va organiza un turneu de promovare in Europa și America de Nord. Cum s-a nascut acest album exploziv? Metallica a confirmat titlul și data lansarii celui de-al 12-lea album de studio al trupei intitulat “72 Seasons”. Materialul va fi disponibil pe 14 aprilie 2023 și va conține 12 piese. Acesta este primul album cu melodii noi de la “Hardwired…To Self-Destruct” din 2016. Metallica lanseaza un nou album bomba Luni seara, trupa a lansat și primul single de pe album, intitulat “Lux Æterna”. Melodia amintește de primele albume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

