Stiri pe aceeasi tema

- Piesa a fost compusa de Mark Stam și Alex Cotoi și produsa de Alex Cotoi, iar videoclipul a fost filmat in Moldova, in regia lui Arcadie Spoiala, DoP Dima Spoiala, producție video Spoiala Brothers. “Piesa aceasta a aparut in urma unei sesiuni cu Alex Cotoi, de care ma simt extrem de binecuvantat, un…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește ”Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. ”Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- Pentru ca sunt un prieten bun fac orice pentru ai mei prieteni. Cum majoritatea oameni imi trimit piese pe Instagram exista și un invers. Primesc inregistrari pentru a ghici ce fel de piesa fredoneaza cate un uitic…. poziție in care ma aflu și eu de foarte multe ori. Cum am reușit sa bat Shazam o...…

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește ”Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru ”Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- Știți deja ca „WAP” de la Cardi B și Megan Thee Stallion a facut foarte multa valva de la lansare. Piesa are trei dansuri separate pe Tik-Tok și a fost ascultata de milionane de persoane, ceea ce a dus-o, pentru a doua saptamana la rand, pe locul 1 in topul Billboard. Podiumul este completat de o...…

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical – piesa care se numește ”Spirit Ateist”, compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- „Va fi un moment de care ne vom aduce cu toții aminte”, spune Gabriel Fereșteanu, cel care a ascultat in premiera noua piesa de la Connect-R și Randi. Piesa spune povestea vieții lui Connect-R, unii din cei mai indragiți rapperi de pe la noi. Tune in joi dimineața, de la 08:00. Promitem ca merita. Noua...…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…