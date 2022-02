„metaFuture”, concurs de proiecte dedicat regizorilor, organizat de Teatrul Național din Timișoara Teatrul Național Timișoara și-a propus sa contribuie la dezvoltarea artei teatrale mai ales in perspectiva viitorului, un prim pas in acest sens fiind organizarea concursului de proiecte „metaFuture”, dedicat regizorilor, in urma caruia vor fi alese proiectele care vor fi montate la teatrul timișorean. Regizorii sunt invitați sa transmita propuneri pentru un spectacol bazat pe […] Articolul „metaFuture”, concurs de proiecte dedicat regizorilor, organizat de Teatrul Național din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Teatrul National Timisoara (TNTm) lanseaza un concurs de proiecte, metaFuture, dedicat regizorilor, in urma caruia proiectele selectate vor fi montate pe scena, data limita a inscrierilor fiind 10 aprilie.

