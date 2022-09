Dupa ce a fost lovita serios de noul sistem de protejare a intimitatii implementat de Apple pe iPhone si iPad, unde aplicatiile nu mai pot urmari activitatea utilizatorilor fara acordul acestora, Meta pare sa fie in cautarea unor solutii alternative de monetizare. Compania americana vrea sa lanseze facilitati contra cost in cadrul produselor sale, ceea ce inseamna ca, pe viitor, anumite functii din Facebook, Instagram si WhatsApp vor fi disponibile doar celor care platesc. In acest sens, Meta anunta ca va infiinta o noua divizie al carei rol va fi chiar identificarea si construirea in produsele…