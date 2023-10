Stiri pe aceeasi tema

- Meta Platforms a declarat luni ca va oferi utilizatorilor din Europa un plan de abonament pentru utilizarea Facebook și Instagram fara reclame, pentru a se conforma reglementarilor Uniunii Europene.

- Fata in varsta de 17 ani, alaturi de fratele de 18, au inchiriat un apartament intr-un bloc din Kiev pe 2 octombrie și s-au aruncat de la etajul 24. Mai mult, și-au transmis in direct sinuciderea, care a fost planificata din timp. Vika și Vova au fost crescuți intr-o familia cu 10 copii din Berezan.…

- Compania Meta a anuntat marti ca de acum le va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza folosirea datelor lor personale pentru a le arata reclame țintite pe retelele sale de socializare, potrivit AFP, noteaza Agerpres.Noua prevedere urmareste sa indeplineasca „cerintele…