- Meta a declarat miercuri seara tarziu ca apelurile si chaturile personale ale fiecarui utilizator ale serviciului Messenger vor fi criptate implicit, acest lucru reprezentand o actualizare majora a confidentialitatii, care face serviciul mai asemanator cu fratele sau WhatsApp, transmite CNBC.Datorita…

- Generatorul de imagini pe care Meta urmeaza sa-l implementeze in unele din produsele sale este acum disponibil de sine statator, informeaza News.ro.Meta va oferi, in curand, mai multe functii de AI in Facebook, Instagram si WhatsApp, printre acestea numarandu-se posibilitatea generarii imaginilor…

- Ți-am pregatit o serie de mesaje cu felicitari pentru ziua de 6 decembrie reprezentativa Sfantului Nicolae. Sarbatorește aceasta zi intr-un mod unic, cu mesaje ilustrate pe care le poți posta pe Facebook și Instagram și trimite prin SMS sau Whatsapp persoanelor dragi.

- Un tribunal rus l-a inculpat luni, 27 noiembrie, in absența, pe Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, si a ordonat plasarea lui in detentie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Stone a fost acuzat de "promovare de activitati teroriste", in timp ce compania este…

- Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, compania-mama a Facebook si Whatsapp, a fost inclus duminica, 26 noiembrie, de catre autoritațile ruse pe lista persoanelor cautate, in contextul in care compania este clasificata drept "extremista" in Rusia, informeaza Agerpres…

- Instagram se pregatește sa introduca o noua funcție care permite mai mult control utilizatorilor asupra mesageriei private. Atat Mark Zuckerberg CEO-ul Meta, cat și Adam Mosseri, șeful Instagram, au confirmat pe canalele lor de „broadcast” de pe Instagram ca aplicația de mobil urmeaza sa primeasca un…

- Roskomnadzor, autoritatea rusa de reglementare a comunicațiilor și mass-media, va incerca sa blocheze de anul viitor accesarea serviciilor de tip VPN de pe teritoriul Rusiei, a declarat marți un senator al partidului Rusia Unita condus de Vladimir Putin, potrivit Reuters și Hotnews.ro . Cererea rușilor…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, anunța ca va pune la dispoziția utilizatorilor chatboți, care vor oferi raspunsuri folosindu-se de caractere ale unor persoane celebre din showbiz și nu numai.