Meta strânge 10 miliarde de dolari în prima sa ofertă de obligațiuni Meta Platforms, compania care deține Facebook, a anunțat marți ca a strans 10 miliarde de dolari in cadrul primei sale oferte de obligațiuni, in timp ce incearca sa finanțeze rascumparari de acțiuni și investiții pentru a-și moderniza activitatea, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au nevoie de o suma suplimentara de 3 miliarde de dolari pentru a elimina echipamentele Huawei si ZTE din reteaua de telecomunicatii a tarii, iar costul total va urca la 4,9 miliarde de dolari, potrivit autoritatii de reglementare a acestui sector, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Firma de inchirieri de avioane SMBC Aviation Capital si-a depreciat activele cu 1,6 miliarde de dolari pentru a acoperi impactul financiar avut de blocarea a 34 de avioane in Rusia, dupa ce sanctiunile Uniunii Europene au fortat rezilierea tuturor contractelor de leasing din aceasta tara, transmite…

- China a anuntat reguli mai dure pentru o mai buna reglementare a industriei cardurilor de credit, evaluata la 1.300 miliarde de dolari, cerand creditorilor sa adopte o strategie de crestere "prudenta" si sa monitorizeze mai strans riscurile, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent…

- Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Producatorul de cipuri Broadcom Inc a anuntat joi ca a ajuns la un acord de preluare a firmei de cloud- computing VMware Inc. pentru o suma de aproximativ 61 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari tranzactii incheiate vreodata in sectorul tehnologiei, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite…

- Statele G7 au fost de acord sa aloce 18,4 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina sa-și indeplineasca nevoile imediate de finanțare, informeaza Reuters, citeaza ZN.UA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Grupul german Allianz SE a acceptat sa plateasca aproximativ sase miliarde de dolari, iar divizia sa din SUA de gestionare a activelor va pleda vinovat pentru frauda, dupa colapsul unora dintre fondurile sale de investitii din SUA, in 2020, in urma turbulentelor de pe piete provocate de pandemie,…