Meta şi-a recunoscut înfrângerea, în urma verdictului autorităţilor britanice pentru concurenţă de a vinde divizia de imagini animate Giphy Invocand riscul unei scaderi substantiale a concurentei pe piata de retele sociale si de publicitate, Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat marti ca Meta trebuie ”sa vanda GIPHY in intregime, unui cumparator potrivit”. Nu este inca clar care companie va interveni pentru a cumpara Giphy. Intr-o declaratie, un purtator de cuvant al Meta a spus ca aceasta a fost ”dezamagita de decizia CMA, dar accepta decizia de astazi ca ultimul cuvant in aceasta chestiune. Vom lucra indeaproape cu CMA la cesionarea GIPHY. Suntem recunoscatori echipei GIPHY in aceasta perioada nesigura pentru afacerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

