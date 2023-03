Meta a anuntat ca nu va mai suporta NFT-uri pe platformele sale, Facebook si Instagram, pentru a se concentra mai bine pe produsele de baza ale companiei. Intr-o forma limitata, suportul NFT a debutat in luna mai a anului trecut pe Instagram, dupa ce fusese anuntat cu cateva luni mai devreme, pe scena de la SXSW. In noiembrie, compania anunta planuri pentru extinderea suportului. Creatorii urmau sa poate crea NFT-uri direct pe Instagram. Chiar seful companiei, Mark Zuckerberg, spunea anul trecut ca NFT-urile vor juca un rol important in cadrul planurilor pentru dezvoltarea metaversului. Intre…