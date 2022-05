Stiri pe aceeasi tema

- Luptele din estul Ucrainei se vor intensifica in urmatoarele doua-trei saptamani, in conditiile in care Rusia continua sa-si reorienteze actiunile acolo, a informat marti Ministerul Apararii al Regatului Unit pe Twitter, intr-un buletin regulat, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Fii la curent…

- Primarul Kievului i-a indemnat pe politicienii europeni sa intrerupa toate legaturile comerciale cu Moscova, spunand marți (5 aprilie) ca toate plațile catre Rusia sunt „bani sangeroși” care ar alimenta ceea ce el a numit un „genocid al ucrainenilor”. Moscova a respins rapoartele despre crimele comise…

- Fortele armate ale Ucrainei sustin ca exista pericolul ca munitia sa explodeze la centrala nucleara de la Cernobil, solicitand demilitarizarea zonei prin retragerea fortelor ruse care ocupa centrala, a declarat miercuri, vicepremierul Irina Veresciuk, conform Reuters, scrie news.ro. Fii la…

- Spotify Technology SA a anuntat vineri ca va suspenda serviciile platformei sale de streaming muzical in Rusia, ca raspuns la noua legislatie privind mass-media din aceasta tara, transmite Reuters. Numarul unu mondial al industriei de streaming muzical a inchis luna aceasta pe termen nelimitat biroul…

- Un tribunal rus a cerut luni companiei americane Meta sa opreasca imediat activitațile retelelor sociale Facebook si Instagram, „din cauza unor semne evidente de activitate extremista”, relateaza The Guardian . Instagram si Facebook, dar și Youtube și Twitter, au fost deja blocate la inceputul lunii…

- Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei in invazia asupra Ucrainei, a anuntat, miercuri, presedintia franceza a Consiliului UE. Sanctiunile vor viza unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu, relateaza…

- Meta Platforms a declarat luni ca un grup de hacking a folosit Facebook pentru a viza un numar de personalitati publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari proeminenti, politicieni si un jurnalist, in timp ce compania de retele de socializare si-a anuntat actiunile impotriva influentei ascunse si…

- "Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.Anuntul a fost facut in contextul "cresterii spectaculoase" a incalcarilor armistitiului din estul Ucrainei, raportata…