Meta Platforms a atras 10 miliarde de dolari prin prima ofertă de obligaţiuni efectuată vreodată de companie Oferta va ajuta Meta, singura dintre marile companii de tehnologie fara datorii, sa-si construiasca un bilant mai traditional si sa finanteze unele initiative costisitoare, cum ar fi realitatea sa virtuala, metavers. Alte companii de tehnologie uriase, precum Apple si Intel, au emis, de asemenea, obligatiuni, recent, strangand 5,5 miliarde de dolari, respectiv 6 miliarde de dolari. La sfarsitul lunii iulie, Meta a publicat previziuni pesimiste si a raportat prima sa scadere trimestriala a veniturilor, incasarile din publicitate fiind afectate de temerile de recesiune si presiunile concurentei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

