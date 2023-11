Stiri pe aceeasi tema

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…

- Meta a declarat ca ia masuri, inclusiv eliminarea laudelor si a sprijinului substantial pentru Hamas de pe platformele sale, dupa ce Uniunea Europeana a mustrat companiile de social media ca nu au facut suficient pentru a combate dezinformarea, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. De cand gruparea…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, anunța ca va pune la dispoziția utilizatorilor chatboți, care vor oferi raspunsuri folosindu-se de caractere ale unor persoane celebre din showbiz și nu numai.

- O postare publicata pe Instagram de reprezentanța diplomatica americana la București ii mai da lui Putin inca jumatate de secol de viața.„Vladimir Putin spune ca a fost o greșeala ca Uniunea Sovietica sa invadeze Ungaria și Cehoslovacia. Oare cum va evalua peste 50 de ani invazia Ucrainei?”, acesta…

- More than a dozen of the world’s biggest tech companies face unprecedented legal scrutiny, as the European Union‘s sweeping Digital Services Act (DSA) imposes new rules on content moderation, user privacy and transparency this month, according to Reuters. Across the EU, a host of internet giants –…

- X, noul nume al platformei Twitter a luat o decizie cel putin controversata si a inceput sa isi saboteze rivalii, cel putin la prima vedere. Compania lui Elon Musk ar fi adaugat o intarziere la deschiderea de linkuri spre site-uri rivale. Presa americana scrie ca timp de cateva ore accesul spre site-uri…

- Mark Zuckerberg anunta ca a renuntat la o lupta in cusca cu Elon Musk, el precizind, intr-un mesaj postat in rețelele sociale ca Elon Musk "nu este serios". Miliardarii rivali au convenit aparent in iunie sa se lupte, cind Musk a scris pe Twitter ca este "gata pentru o lupta in cusca". Zuckerberg, care…

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…