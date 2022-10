Meta, introdusă pe lista organizaţiilor ”teroriste şi extremiste” în Rusia Rusia a desemnat in mod oficial, marti, gigantul american Meta – firma-mama a Facebook si Instagram – drept o ”organizatie terorista si extremista”, deschizand astfel posibilitatea unor proceduri judiciare consolidate impotriva utilizatorii acestora pe teritoriul rus, relateaza AFP. Meta a fost introdusa intre organizatiile ”teroriste si extremiste” de catre Serviciul rus de supraveghere financiara, a […] The post Meta, introdusa pe lista organizatiilor ”teroriste si extremiste” in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Autoritațile federale ruse au desemnat compania americana Meta - deținatoarea platformelor Facebook și Instagram - drept organizație terorista, dupa ce o decizie in prima instanța a ramas definitiva, ca urmare a respingerii recursului.

- Meta a fost introdusa intre organizatiile ”teroriste si extremiste” de catre Serviciul rus de supraveghere financiara, a constatat marti AFP, pe site-ul acestui organism guvernamental. In martie, Meta a fost declarata ”extremista” de catre un tribunal rus. Cele doua retele de socializare-far ale companiei…

