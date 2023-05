Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a semnat un acord cu Ucraina pentru un pachet de ajutor financiar de 130 milioane de dolari, la o zi dupa vizita primei-doamne a tarii lovite de razboi care a cerut asistenta militara, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .Ministerul Finantelor de la Seul a anuntat ca ministrul Choo…

- Jucatorul echipei Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, a devenit cel mai bine platit sportiv din istoria NFL, el ajungand la un acord pentru prelungirea contractului cu cinci ani. Noul contract este de 255 de milioane de dolari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Contractul include plata a 110 milioane…

- Societe Generale a fost de acord sa plateasca 105 milioane de dolari pentru a solutiona litigiile cu investitori americani care acuza banca franceza ca a incalcat legea antitrust prin conspirarea cu banci rivale pentru a manipula Euribor, un indicator cheie european al ratei dobanzii, transmite Reuters.O…

- O fosta angajata a Meta a povestit cum a reusit sa castige 190.000 de dolari pe an salariu, fara sa faca nimic. Ea ar fi lucrat in cadrul departamentului de HR al companiei si sarcina ei era de a recruta noii angajati. Insa, in anul pe care l-a petrecut la compania care detine Facebook, Instagram si…

- Meta Platforms a lansat vineri un serviciu de abonament in SUA, care permite utilizatorilor Facebook si Instagram sa plateasca pentru verificarea conturilor lor, in acelasi mod ca platforma Twitter, detinuta de Elon Musk, transmite Reuters. Serviciul Meta Verified le va oferi utilizatorilor o insigna…

- YouTube, deținut de Alphabet, a anunțat vineri ca a ridicat restricțiile asupra canalului fostului președinte american Donald Trump, dupa o suspendare de peste doi ani, in urma revoltei mortale de la Capitol Hill din 6 ianuarie 2021, noteaza Reuters. Trump are acum acces la vehicule cheie pentru strangerea…

- ”Exploram o retea sociala descentralizata, de sine statatoare, pentru partajarea actualizarilor text. Credem ca exista o oportunitate pentru un spatiu separat in care creatorii si personalitatile publice pot impartasi actualizari in timp util despre interesele lor”, a declarat pentru Reuters un purtator…

- Statele Unite vor anunta vineri un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, in parte pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, alaturi de un ajutor de 250 de milioane de dolari destinat consolidarii infrastructurii energetice a Ucrainei in fata…