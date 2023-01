Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a postat prima oara pe Twitter dupa ce peste 10 milioane de oameni au votat, in propriul sondaj pe care l-a propus, in favoarea demisiei sale din functia de director executiv al companiei. El a anuntat ca doar abonatii care au cont platit, Twitter Blue, vor putea vota in viitoarele sale sondaje…

- Anunțul suspendarii contului de Twitter al site-ului a fost facut joi, 15 decembrie, pe pagina de Facebook a BoardingPass.”Domnul Musk s-a suparat și in ultimele 24 de ore a blocat zeci de conturi care au legatura cu aviația... printre ele se numara și BoardingPass”, precizeaza reprezentanții site-ului…

- Miliardarul american Elon Musk se declara dezamagit de democrați și spune ca il va sprijini pe republicanul Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, și rival al lui Donald Trump, in cazul in care acesta va intra in cursa electorala pentru Casa Alba, in 2024, relateaza The Guardian . Dupa ce a sugerat ca…

- Miliardarul Elon Musk a afirmat ca l-ar sprijini pe rivalul lui Donald Trump, Ron DeSantis, in 2021, daca guvernatorul din Florida ar candida pentru presedintie, scrie The Guardian. "Da", a scris Elon Musk pe Twitter, intrebat daca l-ar sprijini pe DeSantis in 2024, dupa ce a sugerat ca nu a gasit candidatul…

- In luna octombrie, peste 2.000 de romani au testat barometrul de risc lansat in cadrul campaniei nationale de informare „Luna Asigurarilor de Locuinte” pentru a vedea cat de expusa este casa lor la riscurile care ameninta locuintele. Ce obiceiuri cresc riscurile pentru locuinta ta? 4 din 10 romani au…

- Adidas a pus capat parteneriatului cu Kanye West , afirmand ca „nu tolereaza antisemitismul”, dupa ce rapperul a fost suspendat de pe Instagram și Twitter din cauza unor postari ofensatoare. Brandul sportiv german a declarat ca recentele comentarii și acțiuni ale lui West, care și-a schimbat oficial…

- Adidas rupe oficial colaborarea cu Kanye West din cauza comentariilor antisemite ale rapper-ului. Compania va inceta sa mai fabrice produse Yeezy și sa il plateasca pe rapper, spunand ca recentele sale comentarii au fost "pline de ura și periculoase”. Adidas a pus capat parteneriatului cu Kanye West,…