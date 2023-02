Stiri pe aceeasi tema

Facebook, reteaua de socializare "gratuita" care urma sa "ramana mereu asa", va oferi un abonament platit cu fratele sau Instagram, in timp ce modelul lor economic bazat pe publicitate, se clatina, relateaza AFP.

Rusia intentioneaza sa vanda peste 80% din exporturile sale de petrol din 2023 catre ceea ce numeste tari "prietenoase", a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, referindu-se la tarile care nu au sanctionat Moscova pentru invazia sa din Ucraina, transmite Reuters.

Rusia anunța inceperea producției la noi mijloace de combatere a dronelor. Totul are loc in contextul in care in razboiul din Ucraina dronele au fost extrem de utilizate pe campul de lupta.

Ucraina are nevoie de mai multe arme occidentale, in special de artilerie, pentru a se ''bate toata iarna'' impotriva agresiunii ruse, a declarat marti ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, relateaza AFP. „Tinand cont de amploarea razboiului (...), va trebui sa ne batem toata iarna'', a spus…

Cresterea temperaturilor are un efect puternic asupra modului in care se desfasoara ostilitațile in zona orasului Bahmut, din regiunea Donețk, relateaza RADOR.

China ar putea anunța peste cateva zile 10 noi masuri anti-COVID, anunța surse, citate in exclusivitate de Reuters.

