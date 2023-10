Meta (Facebook, Instagram) are în vedere abonamente plătite pentru utilizatorii europeni Potrivit unor informatii dezvaluite marti de Wall Street Journal (WSJ), Meta lucreaza la mai multe formule. Abonatii ar putea plati in jur de 10 euro pe luna pentru contul lor de Instagram sau Facebook de pe computer si 13 euro pentru aplicatiile mobile de pe smartphone-uri. Fiecare cont suplimentar ar adauga aproximativ 6 euro la factura lunara. Utilizatorii care nu sunt de acord ca grupul american sa le colecteze datele cu caracter personal in scopuri de directionare a publicitatii ar pastra accesul la platforme, contra cost. Meta si Google si-au construit imperiul – si, in mare masura, structura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

