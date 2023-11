Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri a companiei Antibiotice obtinuta din piata interna si pietele internationale in primele 9 luni ale anului 2023 a inregistrat valoarea de 463,4 milioane lei, in crestere cu 28% comparativ cu 362,6 milioane lei, nivelul atins in perioada similara a anului 2022. Profit net generat de…

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcand o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Veniturile nete din dobanzi au insumat 663 milioane MDL, in creștere cu 2%, Depozitele au crescut cu 11% fața de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor…

- Potrivit rapoartelor publicate pe site-ul bancii-mama, Alpha Bank Group din Grecia, profitul net realizat in perioada similara a anului trecut era de 31 milioane euro, astfel ca rezultatul net raportat in perioada ianuarie-septembrie 2023 este mai mare cu 10%. Activele totale ale bancii au ajuns la…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…

- Grupul Banca Transilvania, care include cea mai mare banca din Romania, a realizat in primul semestru un profit net de 1,581 miliarde lei, in crestere cu 51% de la un rezultat pozitiv de 1,046 miliarde lei in prima parte a anului trecut, si venituri operationale de 3,675 miliarde lei, mai mari cu 30%…

- Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut la finalul primului semestru pana la 153,1 miliarde lei (+8,94% fata de 31 decembrie 2022), iar creditele au ajuns la 69,5 miliarde lei (+2,13% fata de 31 decembrie 2022). Depozitele clientilor Bancii Transilvania au ajuns la 122,5 miliarde lei…

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii au crescut in primele sase luni cu 8%, la 761,09 milioane lei. Transgaz SA este asociat unic la Eurotransgaz SRL, companie infiintata in 2017 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea participarii la…