Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unui interviu la Summitul Tech al Bloomberg de saptamana trecuta, directorul de produs al Meta, Chris Cox, a declarat ca Instagram și Facebook au un avantaj in domeniul AI datorita tuturor fotografiilor publice disponibile.

- Compania americana Apple a eliminat WhatsApp și Threads din magazinul sau de aplicații din China, in urma unui ordin din partea organului de supraveghere a internetului din țara, care a invocat motive de securitate naționala, relateaza CNN.„Suntem obligați sa respectam legile din țarile in care operam,…

- Netflix a anunțat ca se va opri din anunțarea numarului de abonați la serviciul sau de streaming incepand cu anul viitor. De asemenea, compania nu va mai spune nici veniturile pe care le obține pentru fiecare utilizator, și se va concentra in schimb pe evidențierea cifrelor de creștere și pe timpul…

- Un cuplu de moldoveni stabilit cu traiul la Moscova, de circa 20 de ani, a vizitat cel mai mare centru comercial din Europa, amplasat in capitala Rusiei și in care se regasește și cel mai mare acvariu vertical din lume, inclus in Cartea Recordurilor Guinness. Familia a vrut sa arate cum s-au schimbat…

- Rețelele sociale Facebook și Instagram au picat, miercuri dupa-amiaza, in mai multe zone din lume, pentru a doua oara luna aceasta. De data aceasta, utilizatorii nu s-au mai putut loga in conturile lor, potrivit Mirror.co.uk. Instagram și Facebook nu mai funcționeaza in SUA, utilizatorii rețelelor…

- Volkswagen se așteapta la o creștere de 3% a vanzarilor sale de automobile in acest an, in scadere puternica fața de 2023, pe fondul unor perspective economice sumbre și al creșterii concurenței, scrie Reuters. Prezentand rezultatele constructorului auto german pentru 2023, șeful financiar Arno Antlitz…

- Meta, care foloseste deja AI-ul in cadrul algoritmului care recomanda filmarile verticale Reels pe Instagram, va aduce inteligenta artificiala si in cadrul Facebook. Aceasta va fi folosita pentru recomandarile privind clipurile video pe care platforma le face atat in fluxul principal, cat si in alte…