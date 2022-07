Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a raportat vineri rezultate pentru trimestrul al doilea care au ratat estimarile analistilor privind castigurile, veniturile si cresterea numarului de utilizatori, dand vina, partial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, transmite CNBC. Actiunile…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Veniturile companiei au crescut cu 43,5% in termeni anuali, la 534,14 miliarde de dolari taiwanezi (18,16 miliarde de dolari), depasind estimarile analistilor, de 524,02 miliarde de dolari taiwanezi. Profitul net, de 237,03 miliarde de dolari taiwanezi, un nivel record pentur companie, a urcat cu 76,4%…

- Twitter l-a dus in instanța pe miliardarul Elon Musk pentru a incerca sa-l forțeze sa cumpere firma de social media, inițiind o lupta juridica cu cel mai bogat om din lume, relateaza BBC . Acțiunea vine dupa ce Musk a anunțat vineri ca renunța la preluarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. El…

- O scadere suplimentara a costului de acces la spatiu ar crea mai multe oportunitati de expansiune si inovare tehnologica, deblocand mai multe servicii de pe orbita, cum ar fi banda larga prin satelit si productie, a adaugat banca. Estimarile Citi pentru industrie se potrivesc cu previziunile publicate…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Meta a raportat un profit pe actiune de 2,72 dolari, mai mare decat cei 2,56 dolari asteptati de analisti. Cu toate acestea, veniturile au fost de 27,91 miliarde de dolari, mai mici decat estimarile. Actiunile Meta au crescut joi cu 15%, dar sunt totusi cu aproximativ 40% sub nivel de la inceputul anului…