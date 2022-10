Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desemnat oficial gigantul american Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, drept organizatie „terorista si extremista”, deschizand posibilitatea unor actiuni legale sporite impotriva utilizatorilor sai din tara, relateaza marti France Presse.

- Uniunea Europeana analizeaza stabilirea unui plafon al pretului petrolului, restrictii mai stricte pentru exporturile de inalta tehnologie catre Rusia si mai multe sanctiuni impotriva unor persoane, au declarat joi diplomatii, ca raspuns la ceea ce Occidentul a condamnat ca o noua escaladare in razboiul…

- Lista celor aproape 53.000 de contribuabili trimisa de ANAF Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) pentru cercetari penale are in frunte, potrivit informatiilor Profit.ro, o companie de stat, CFR Marfa, cu restante de aproape 22 milioane de lei intrate sub incidenta prevederilor care au…

- Shopify a anunțat marți un parteneriat cu YouTube apentru a permite comercianților sa vanda prin intermediul platformei video, in timp ce compania canadiana incearca sa profite de numarul tot mai mare de creatori de conținut care iși lanseaza propriile magazine de comerț electronic. Parteneriatul, care…