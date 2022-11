Stiri pe aceeasi tema

- Instagram are probleme luni dupa-amiaza, in intreaga lume, conform downdetector.com. In Romania sute de utilizatori spun ca au probleme cu autentificarea, datele profilului sau cu conectarea la server, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Luptele interne din PSD Bihor sunt tot mai dure, in contextul in care o noua „garda” s-a ridicat sa conteste conducerea care de zeci de ani ia bataie la toate alegerile de la PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- „Vreau sa fac o precizare cu privire la presupuse acuzatii care mi se aduc astazi, in presa, cel mai probabil pe seama unei rivalitati politice. Acuzatiile sunt false, nu este vorba de niciun furt! Mentionez ca la imobilul de pe strada mentionata, la care locuieste mama mea, am documente care pot dovedi…

- „In legatura cu cercetarea penala pentru furt de energie demarata impotriva liberalului Catalin Boboc, asteptam ca PNL sa isi clarifice cat mai repede pozitia in aceasta chestiune. In contextul crizei energetice, in care cetatenii mizeaza pe masuri de protectie din partea Guvernului, un astfel de caz…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- ”PNRR. Mai sunt 3 zile in care pot depune proiecte cei care vor sa obtina finantare pentru modernizarea, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial!”, a scris ministrul pe Facebook. El precizeaza…

- Dupa ce Amnesty International a publicat un raport in care susține ca civilii din Ucraina sunt in pericol chiar din cauza armatei ucrainene, generand un val de critici al experților, dar mai ales a clasei politice de la Kiev, organizația non-guvernamentala internaționala pentru drepturile omului este…

- O solutionare preliminara a procesului colectiv a fost depusa luni la tribunalul federal din San Francisco si necesita aprobarea unui judecator. Partile au ajuns la un acord pentru inchiderea procesului in care Facebook este acuzata ca a incalcat legea in California si propria sa politica de confidentialitate…